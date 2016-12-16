Москва, 16 декабря, 2016, 20:51 — ИА Регнум. По словам спикера Государственной думы Вячеслава Володина, в понедельник, 19 декабря, будет поднят вопрос об активной работе официальных представителей Правительства РФ с депутатским корпусом.

Kremlin.ru Вячеслав Володин

«Мы в понедельник этот вопрос будем ставить перед председателем правительства, почему уполномоченные от правительства, официальные представители правительства не работают с депутатским корпусом профессионально, так, чтобы снимать вопросы до заседаний», — подчеркнул Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы в пятницу, 16 декабря.

16 декабря Госдума рассмотрела правительственный законопроект о целевой модели рынка тепловой энергии, направленный на мотивирование участников рынка теплоснабжения инвестировать в повышение эффективности соответствующих систем. Законопроект в нижней палате Парламента представил официальный представитель правительства, заместитель министра энергетики Вячеслав Кравченко.

В ходе обсуждения этого законопроекта 15 депутатов записались для того, чтобы задать вопросы заместителю министра энергетики. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на большое количество вопросов парламентариев.

«Давайте исходить из того, чтобы мы с вами имели возможность все-таки слышать уполномоченного представителя правительства по рассматриваемому вопросу до заседания во фракциях. И проводили парламентские слушания по этому вопросу», — подчеркнул Вячеслав Володин.

В ответ на слова председателя Госдумы заместитель министра энергетики Российской Федерации Вячеслав Кравченко пообещал плотнее работать с депутатами.

«Постараемся учесть все замечания», — сказал заместитель министра.