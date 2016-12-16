Москва, 16 декабря, 2016, 20:47 — ИА Регнум. Опубликованные 13 декабря данные социологического опроса «Левада-центра» об отношении граждан России к президенту Путину были недостоверными из-за допущенной аналитиками ошибки, заявил директор «Левада-центра» Лев Гудков на официальном сайте организации.

Логотип Левада-Центра

По его утверждению, аналитики центра перепутали цифры 29 и 14 в категориях изменений отношения граждан России к главе государства.

По этим данным, ухудшилось отношение к президенту у 29% опрошенных, а улучшилось у 14%. В реальности данные об отношении к главе российского государства выглядели строго наоборот: у 29% опрошенных отношение улучшилось, а ухудшилось оно у 14%.

Стоит отметить, что в результатах опроса корректно были опубликованы прочие результаты: 55% опрошенных заявили, что их отношение к Владимиру Путину осталось прежним, а 2% не смогли определиться с ответом.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков назвал эту ошибку технической и принес за нее извинения на сайте организации.