Симферополь, 16 декабря, 2016, 20:44 — ИА Регнум. Среди подавших заявки на потребительские кредиты в Крыму в 2016 году 66% — женщины. При этом средняя сумма кредита у мужчин — на 37% больше, чем у женщин. Такими статистическими данными поделился крупнейший банк Крыма РНКБ.

Юрий Пименов. Лирическое новоселье. 1965

«Чаще всего за потребительскими кредитами в банк обращаются женщины (64% от общего количества заемщиков в 2015 году и 66% — в 2016 году). Средняя сумма кредита у женщин-заемщиков составляет 74,8 тыс. рублей, что на 37% меньше, чем у мужчин (102,4 тысячи рублей)», — сообщили в пресс-службе Российского национального коммерческого банка.

По данным финучреждения, чаще всего крымчане берут кредиты на ремонт и строительство жилья — 50,55% заемщиков, покупку автомобилей — 13,02%, бытовой техники — 11,90%. «Банк также выдал около 500 кредитов на организацию свадебных мероприятий, при этом заемщиками чаще всего выступали люди от 50 лет и старше — родственники молодоженов», — рассказали в РНКБ.

Всего с начала 2016 года банк выдал 54 тыс. 671 потребительский кредит на общую сумму 6,3 млрд, 56 тыс. рублей. У крымчан на руках сейчас кредитные карты с общим лимитом на сумму более 1,7 млрд. рублей. При этом кредитный портфель физических лиц в ванке превысил отметку в 10 млрд рублей, из которых более 2 млрд — ипотека. Сейчас крымчане получают около 500 кредиток в день.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму растёт спрос на ипотечное кредитование. Портрет типичного ипотечного заемщика на полуострове: мужчина 35−40 лет, работает в бюджетном или коммерческом предприятии, либо военнослужащий, берёт бюджетное жильё стоимостью в 1,89−2,09 млн рублей.

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