Москва, 16 декабря, 2016, 20:20 — ИА Регнум. Отмена руководством Первого канала телевизионной трансляции хоккейных матчей Кубка Первого канала была неожиданной для Федерации хоккея России, сообщил журналистам глава федерации Владислав Третьяк.

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По словам Третьяка, это было неожиданностью для него самого, и сейчас эта ситуация обсуждается с руководством Первого канала.

Напомним, пресс-служба Первого канала распространила заявление, о том, что канал не будет осуществлять прямую трансляцию оставшихся матчей хоккейного турнира Кубка Первого канала по причине их низкого рейтинга среди телезрителей. Матчи будет транслировать телеканал «Матч ТВ».