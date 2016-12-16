Екатеринбург, 16 декабря, 2016, 20:21 — ИА Регнум. Деформация национальной исторической памяти — это одна из разновидностей гибридной «негорячей» войны, которая в наши дни стала не менее действенным инструментом геополитической конкуренции, чем различные бомбардировки, блокады и вторжения. Об этом заявил публицист и историк Илья Белоус корреспонденту ИА REGNUM, комментируя размещённую на портале The Insider публикацию Андрея Бильжо о Зое Космодемьянской.

Казнь Зои

«Рассеянные по всей России, словно блохи по туловищу собаки, воины этой гибридной войны ежедневно работают над воспитанием непомнящего корней и продающего Родину за джинсы и триста сортов колбасы населения. Каждая из этих блох по отдельности мала и нестрашна, но тысячами они могут довести до изнеможения крупное животное. Так работает пятая колонна и в отношении России. Эти «бильжо, невзоровы, кохи, и прочие макаревичи» хлопают окнами Овертона, ставят под сомнение великие подвиги и мотивы, порочат великих правителей, и поют свои песни об «альтернативной истории», — ведь, мол, могли в качестве альтернативы сдать Москву, Ленинград, Сталинград немцам — пили бы сейчас баварское. А Бандера и Власов были вовсе не нацисты и предатели советского народа, а «умеренная оппозиция» Сталину. Зигуйте, предавайте страну, убивайте, — как бы намекают глашатаи Дяди Сэма. Мы видим, как «хорошо» они «потрудились» на Украине», — считает Илья Белоус.

Публицист уверен, что Андрей Бильжо, недовольный «военным мифотворчеством», сам пересказывает миф о якобы страдающей шизофренией девушке. Илья Белоус напомнил, что миф о шизофрении Зои, естественно, появился в годы перестройки. В номере 43 «АиФ» за 1991 год был опубликован отклик читателей на недавнюю статью о Зое. «Однако в будущем поиски историков не дали никакого результата, и ни одного доказательства этого вброса найти не удалось. Очень сомнительно, что такие документы видел один Бильжо. Зато есть документальные свидетельства, а также упоминание в «Повести о Зое и Шуре» Любови Космодемьянской о том, что в конце 1940 года девушка перенесла менингит», — сообщил публицист.

Он напомнил, что в справке, предоставленной после болезни в школу 201, было записано следующее: «Перенесла тяжелое мозговое заболевание, в связи с чем была помещена в больницу имени Боткина. Состояние Зои требует осторожного подхода к ней педагогов; нуждается в освобождении от испытаний».

«После менингита Зоя продолжила учёбу в обычной школе; ни о какой шизофрении не было и речи», — сообщил Илья Белоус.

Также публицист отметил, что Зоя Космодемьянская не молчала, когда её вели на повешение. Жителей деревни Петрищево согнали на казнь, и свидетельств более, чем достаточно: «Граждане! Вы не стойте, не смотрите, а надо помогать воевать! Эта моя смерть — это моё достижение. Товарищи, победа будет за нами. Немецкие солдаты, пока не поздно, сдавайтесь в плен. Русь! Советский Союз непобедим и не будет побеждён. Сколько нас ни вешайте, всех не перевешаете, нас 170 миллионов. Но за меня вам наши товарищи отомстят».

«Никакие «бильжо» не сотрут в нашей памяти великие подвиги наших предков», — подытожил Илья Белоус.