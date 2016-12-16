Берлин, 16 декабря, 2016, 20:06 — ИА Регнум. Немецкая полиция арестовала 31-летнего турка, подозреваемого в предоставлении информации о курдах, проживающих в Германии, сообщает 16 декабря Reuters.

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Арест может усилить напряженность между Германией и Турцией, партнерами по НАТО. Турция обвиняет Берлин в укрывательстве боевиков Курдской рабочей партии (КРП), которые ведут борьбу с турецким правительством за автономию уже три десятилетия.

Немецкие чиновники отвергают данное обвинение.

Прокуратура заявила, что арестовала мужчину в Гамбурге 15 декабря, провела обыск в его доме.

«Обвиняемый подозревается в работе на турецкую разведку, в его задачу входило предоставление информации о курдах, проживающих в Германии, в том числе информацию об их местонахождении, контактах и политической активности», — говорится в заявлении.

Прокуратора пока не дает никаких комментариев о связях подозреваемого с Анкарой, а также о времени его проживания на территории Германии.

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подверг критике арест курдских оппозиционеров в прошлом месяце, заявив, что Анкара имела право на борьбу с терроризмом, но не имела право использовать это в качестве предлога для борьбы с оппозицией.

Напомним, отношения между Германией и Турцией имеют долгую историю. В последнее время они обострились. Первым толчком к этому послужило признание германской стороной геноцида армян турками в 1915 году. Еще одним фактором стала немецкая озабоченность массовыми арестами в Турции после неудавшегося переворота.