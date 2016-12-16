Москва, 16 декабря, 2016, 20:30 — ИА Регнум. В декабре 2016 года в Белоруссии правоохранительные органы задержали авторов ИА REGNUM Юрия Павловца (Николай Радов) и Дмитрия Алимкина (Алла Бронь), а также корреспондента ИА REGNUM в Минске Сергея Шиптенко, выступавших со статьями о внутренней политике, экономике и культуре Белоруссии. Им предъявлены обвинения в разжигании межнациональной розни, а именно — в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Сбор пожертвований в пользу репрессированных

Фонд содействия и развития средств массовой информации «РЕГНУМ» объявил об открытии целевой программы по сбору пожертвований для помощи журналистам. Все средства от пожертвований будут направляться на оплату юридической помощи и поддержание оставшихся без кормильцев семей и детей репрессированных журналистов. Фонд гарантирует полную открытость и прозрачность программы, полную и подробную отчетность о получении и расходовании средств, а также то, что ни единой копейки не будет потрачено на иные цели, включая накладные расходы самого Фонда:

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Редакция ИА REGNUM категорически отвергает предъявленные авторам агентства обвинения, считая их недобросовестными и надуманными.

Редакция ИА REGNUM подтверждает свое неизменное осуждение проявлений шовинизма, неонацизма и русофобии в Белоруссии.

Редакция ИА REGNUM считает своих задержанных в Белоруссии авторов политическими заключенными, которых подвергают репрессиям за их принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции.