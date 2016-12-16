Симферополь, 16 декабря, 2016, 19:59 — ИА Регнум. Керченская паромная переправа возобновила работу, но суда будут ходить «по фактической погоде», а не по расписанию. Об этом говорится на сайте оператора переправы ООО «Морская дирекция».

Владислав Осипов ИА REGNUM Керченская переправа

«Работа Керченской паромной переправы осуществляется по фактическим погодным условиям», — говорится в сообщении на сайте оператора.

Как сообщало ИА REGNUM, работа переправы была приостановлена утром 16 декабря из-за сильного ветра в Керченском проливе.