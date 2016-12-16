Симферополь, 16 декабря, 2016, 19:58 — ИА Регнум. В условиях информационной войны, которая ведётся против России, заявления, подобные тому, что сделал карикатурист Андрей Бильжо, ещё больше разобщают страну. Ему следовало молчать. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM координатор акции «Бессмертный полк» в Крыму Сергей Мельник.

Константин Щекотов. Зоя Космодемьянская перед казнью. 1947 – 1949

«Сейчас против страны ведётся информационная война. И в этой ситуации «Бессмертный полк» сплотил Россию. А заявление Бильжо, да и вообще подобные заявления, людей разобщают. Это акт предательства по отношению к своему народу, — считает Мельник. — Для России патриотизм — это прекрасная национальная идея. И человек выступил с тем, что эту идею убивает. В годы подвига Зои Космодемьянской за такое его бы объявили врагом народа. Удар Бильжо по патриотизму — это попытка уничтожить национальную идею».

По мнению Сергея Мельника, в условиях информационной войны нельзя даже начинать дискуссию о пересмотре истории. При этом он отмечает, что для самого карикатуриста совершенный поступок — это конфликт между свободой слова и свободой совести. «Мы стремимся к тому, чтобы говорить можно было всё что угодно, но есть вещи, которые говорить нельзя и не нужно. Это история, где есть факты, и есть «не факты», и надо быть специалистом, чтобы в этом разбираться. Андрей Бильжо понимал, что его слова будут восприняты, как слова определённого «авторитета». В данном случае, поступок Бильжо — это политическое заявление, и благодаря этому заявлению его автор лишился большей части своего авторитета. По совести, как гражданину, лучше бы ему было промолчать», — считает Сергей Мельник.

Кроме того, он подчёркивает, что если бы СМИ перестали тиражировать заявление карикатуриста, то «куда меньше людей узнали бы про такую версию событий Великой Отечественной».

«Последнее время словам людей творческих, художников, певцов, актеров и так придается слишком большое значение, а ведь именно люди творческих профессий имеют обыкновение внезапно «сходить с ума» во всех смыслах, и общество прощает им почти любой эпатаж в обмен на плоды их творчества. Уж лучше тысяча уроков патриотического воспитания в школе, чем одна реакция в телевизоре на Бильжо или Макаревича», — заключил координатор «Бессмертного полка» в Крыму Сергей Мельник.

Как сообщало ИА REGNUM, депутатов Госдумы возмутило, что карикатурист Андрей Бильжо сравнил эшафот с подиумом, а Зою Космодемьянскую назвал шизофреничкой. Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» обратилось Генпрокуратуру с просьбой оценить высказывания карикатуриста Андрея Бильжо о подвиге первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны, участницы партизанского отряда Зои Космодемьянской, погибшей от рук фашистов.

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