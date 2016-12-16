Тула, 16 декабря, 2016, 19:54 — ИА Регнум. Подарки детям Сирии, собранные жителями Тульской области, отправлены 15 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления пресс-службы правительства региона.

Tularegion.ru Сбор подарков для сирийских детей

Сбором подарков для Сирийской Арабской Республики занимались школьники, студенты, воспитанники патриотических клубов и организаций, кадеты, суворовцы и неравнодушные граждане Тулы и области. Во всех районах области дети собрали канцтовары, одежду, сувениры.

Всего в военный аэропорт отправлено более 500 коробок с подарками. Уже сегодня, 16 декабря, подарки будут доставлены в Сирию

Заместитель председателя правительства Тульской области — министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева отметила, что гуманитарный груз был сформирован в кратчайший срок, а дети, занимавшиеся сбором, проявили активную гражданскую позицию.

Ранее представители Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» предложили провести акцию «Дети Тульской области — детям Сирии». Юнармейцы обратились к губернатору Тульской области Алексею Дюмину с просьбой помочь организовать сбор и отправку в Сирию гуманитарного груза для детей Сирии. Также Алексей Дюмин призвал присоединиться к ней не только юнармейцев, но и суворовцев, кадетов, а также всех желающих.