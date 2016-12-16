Москва, 16 декабря, 2016, 19:33 — ИА Регнум. Илья Яшин и почти треть членов политсовета покинула партию ПАРНАС. Такое решение оппозиционеры озвучили сегодня, 16 декабря, в ходе заседания Федерального политсовета ПАРНАСа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Парнас

Яшин заявил, что принял решение покинуть ПАРНАС. К нему присоединилась треть членов Федерального политсовета, а также порядка десяти руководителей региональных организаций в частности Новосибирска, Твери, Иванова, Костромы. «Часть наших коллег, видимо, покинет партию завтра, заявив об этом во время съезда», — подчеркнул Яшин.

Отмечается, что ПАРНАС покидают преимущественно сторонники убитого Бориса Немцова.

Яшин заявил, что продолжит свою деятельность в движении «Солидарность». Он напомнил, что оно создавалось совместно с Немцовым и другими его единомышленниками.

Ожидается, что завтра съезд ПАРНАСа рассмотрит вопрос о смене руководства партии, а также заслушает доклад, в ходе которого могут быть озвучены цели работы партии на два ближайших года.