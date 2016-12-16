Курган, 16 декабря, 2016, 19:19 — ИА Регнум. В Курганской области ветераны Великой Отечественной войны с негодованием восприняли заявление карикатуриста Андрея Бильжо о Зое Космодемьянской. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Anton Nossik Андрей Бильжо

В регионе десятый год реализуется общественный проект «Цвет России», в рамках которого выражают признательность лучшим людям Зауралья. Его непременные почетные гости — ветераны Великой Отечественной войны. Трудно передать их чувство негодования от инсинуаций карикатуриста Бильжо. Организатор и вдохновитель проекта «Цвет России», редактор журнала «Очевидец Медиа» Юлия Васильева считает, что есть темы, любое высказывание по которым должно быть предельно взвешенным и ответственным. Одна из них — тема Великой Отечественной войны.

«Особенно если высказывается человек известный, особенно если он делает это в публичном пространстве, особенно если это мнение публикует СМИ, — подчеркивает Юлия Васильева. — Как в случае с порталом The insider, Бильжо и его попыткой показать свое остроумие и продемонстрировать осведомленность в психиатрии на примере подвига Зои Космодемьянской».

«Прошли десятилетия, но война была и остается глубокой личной болью и незаживающей раной для всех россиян, а Победа — тем, что еще долго будет объединять всех нас, кем бы мы ни были, каким бы ни были. Великая Победа — это наша национальная идея, — считает Юлия Васильева. — Нравственный ценз у каждого свой. Бильжо может думать, что хочет. Это его моральный выбор, его персональный плевок в лицо обществу, его личный «кататонический ступор с мутизмом», приписанный им Зое Космодемьянской. Я о другом: меня обескураживает, когда таким высказываниям дают трибуну СМИ. Мне как главному редактору средства массовой информации, реализующего множество проектов о ветеранах и для ветеранов, мягко говоря, не близка такая позиция. Кто как не СМИ должны трепетно беречь память о войне и подвиге народа, преодолевшего голод и боль во имя спасения нашей родины… И когда подобные выпады осуждаются, это не попытка попрания свободы слова, как некоторые пытаются преподнести, — это попытка напомнить СМИ о нашей повышенной социальной ответственности», — заключила Юлия Васильева.