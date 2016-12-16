«Российское ядерное топливо выгодно покупать и выгодно использовать»
Москва, 16 декабря, 2016, 19:15 — ИА Регнум. Контракт был подписан 30 ноября, он предусматривает поставку коммерческих перегрузок ядерного топлива начиная с 2021 года. Реализация контракта обеспечит диверсификацию поставок ядерного топлива для Vattenfall AB. Использование нового топлива также позволит оператору улучшить экономику своих АЭС.
«На мой взгляд, достигнутые договоренности по продвижению «ТВС-Квадрат» на европейский и американский рынки являются настоящим крупным успехом российского ядерного бизнеса, — отметил экономист, доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. — Можно сказать, что по результатам долгой и кропотливой работы наших специалистов, в области поставок российской высокотехнологичной продукции «пробито окно» в Европу и Америку. Заключенный контракт должен стать драйвером того, что в перспективе топливо «ТВС-Квадрат» будет широко поставляться по всему миру».
«Хорошо, когда не путают политику и бизнес, и руководствуются только коммерческими интересами. Российское топливо по качеству, надежности, безопасности и цене точно не отстает от лучших мировых практик. Его выгодно покупать и выгодно использовать», — резюмировал эксперт.