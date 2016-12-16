Москва, 16 декабря, 2016, 19:15 — ИА Регнум. Контракт был подписан 30 ноября, он предусматривает поставку коммерческих перегрузок ядерного топлива начиная с 2021 года. Реализация контракта обеспечит диверсификацию поставок ядерного топлива для Vattenfall AB. Использование нового топлива также позволит оператору улучшить экономику своих АЭС.

Tubaist АЭС «Рингхальс»

«На мой взгляд, достигнутые договоренности по продвижению «ТВС-Квадрат» на европейский и американский рынки являются настоящим крупным успехом российского ядерного бизнеса, — отметил экономист, доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. — Можно сказать, что по результатам долгой и кропотливой работы наших специалистов, в области поставок российской высокотехнологичной продукции «пробито окно» в Европу и Америку. Заключенный контракт должен стать драйвером того, что в перспективе топливо «ТВС-Квадрат» будет широко поставляться по всему миру».

«Хорошо, когда не путают политику и бизнес, и руководствуются только коммерческими интересами. Российское топливо по качеству, надежности, безопасности и цене точно не отстает от лучших мировых практик. Его выгодно покупать и выгодно использовать», — резюмировал эксперт.