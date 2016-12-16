Ставрополь, 16 декабря, 2016, 19:12 — ИА Регнум.



Rosgvard.ru Наркотики

В Ставропольском крае осуждена группировка, незаконно торгующая оружием и синтетическими наркотиками. Еще одна наркогруппа была задержана накануне в Ставрополе.

Житель Ставрополья Тамхаев и житель Чечни Яндырханов организовали канала поставки огнестрельного оружия и наркотических средств на территории Ставропольского края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ФСБ.

Оперативники «приобрели» у них 14 пистолетов и 9 ручных гранат. Осё оружие в боевом состоянии. Кроме того, у осужденных сделали контрольную закупку синтетических наркотиков: 200 таблеток «экстази», 10 граммов героина и около 1 грамма кокаина.

Тамхаева и Яндырханова обвинили в наркоторговле и незаконной реализации оружия и боеприпасов. Ессентукским городским судом Ставропольского края они признаны виновными к 11 и 4 годам лишения свободы соответственно, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Вместе с тем, в региональном управлении Росгвардии сообщили ИА REGNUM о новом задержании группы наркоторговцев. Группа молодых людей вела себя вызывающе в общественном месте. При проверке у 18-летней девушки нашли 15 свертков с наркотиками.

Исследования показали, что изъятый наркотик синтетического происхождения. Ведется следствие.