Киев, 16 декабря, 2016, 18:51 — ИА Регнум. Лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук сделал заявление относительно ряда инициатив секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова, среди которых — радикальное усиление экономической блокады Донбасса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турчинов

«Мне бы очень хотелось, чтобы об этой инициативе как можно быстрее услышали в Брюсселе и Вашингтоне, где Минские соглашения считают безальтернативными. Ведь даже блокада, существующая сегодня, не говоря уже о запрете «любых перемещений товаров и грузов», вообще не предусмотрена Минскими соглашениями. Если то, о чем говорит Александр Турчинов, произойдет, то мы должны понимать: Украине вообще придется забыть об этих территориях навсегда. Потому что речь идет о наших гражданах на Донбассе, речь идет о предприятиях, которые зарегистрированы в Украине, платят налоги и имеют право на защиту и поддержку Украинского государства», — предупредил Медведчук.

Политик также прокомментировал выпады Турчинова в свой адрес, в частности заявление о «непонятном статусе» и о том, что Медведчук «не принесет пользы Минску».

«…Статус мой известен каждому, кто хоть немного интересуется этой темой. Это статус человека, выполняющего свой гражданский долг, в отличие от тех, кто говорит об этом долге, но ничего не делает. И в этом статусе я уже принес пользу Украине, принимая участие в организации освобождения более чем четырехсот украинцев, которые смогли вернуться домой, к своим семьям, благодаря переговорам, которые я вел с руководством республик Донбасса, а также руководством Российской Федерации, «близкие отношения» (как это называет Турчинов) с президентом которой, Владимиром Путиным, я использую и намерен использовать в будущем для установления мира и решения гуманитарных вопросов на благо Украины и России. Я открыто заявляю об этом и не скрываю своих убеждений и своего видения будущего Украины», — пояснил Медведчук.

Будущее Украины Медведчук видит в «восстановлении экономических отношений с Россией и странами СНГ, сохранении территориальной целостности и единства Украины путем перехода к федеративному устройству государства, обеспечении мирного урегулирования конфликта в Донбассе путем неукоснительной реализации Минских соглашений».

«И эти идеи поддерживают граждане Украины. Той, другой Украины, о которой Александр Турчинов, возможно, даже не догадывается или просто не хочет знать. Той Украины, в которой 51,1% граждан, согласно опубликованному сегодня опросу Центра Разумкова, считают украинцев и россиян братскими народами», — подытожил лидер «Украинского выбора».