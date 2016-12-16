Москва, 16 декабря, 2016, 19:04 — ИА Регнум. Стороны рассмотрят вопрос создания единой платформы, связывающей площадки в Японии и России, для изучения возможности обмена кадровыми ресурсами и идеями с целью продвижения инновационных ядерных технологий на основе знаний и опыта обеих стран. Соответствующий меморандум подписали в Токио в присутствии президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко (Hiroshige Seko) и министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Хирокадзу Мацуно (Hirokazu Matsuno).

Kremlin.ru Российско-японские переговоры

«Кооперация в атомной сфере входит в перечень первоочередных проектов российско-японского сотрудничества, — заявил член комитета Государственной думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Игорь Игошин. — Обе стороны имеют колоссальный опыт в этой области, поэтому тут есть чем обменяться. Напомню, Россия одной из первых предложила свою помощь Японии в марте 2011 года, когда землетрясение и цунами привели к аварии на АЭС «Фукусима». Япония активно участвовала в программе «Глобальное партнерство», предусматривающей в частности утилизацию атомных подлодок, что позволило снизить радиационные риски на Дальнем Востоке».

«Полагаю, что японской стороне будут интересны компетенции Росатома в обращении с радиоактивными отходами, выводе АЭС из эксплуатации. Кроме того, именно в России — на Белоярской АЭС — успешно эксплуатируются реакторы на быстрых нейтронах, которые должны сыграть важную роль в замыкании ядерного топливного цикла», — отметил он.