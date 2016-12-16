Дамаск, 16 декабря, 2016, 19:02 — ИА Регнум. Коалиция во главе с США, борющаяся с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уничтожила 14 танков, зенитных установок и другого вооружения недалеко от сирийской Пальмиры, после того как город был захвачен террористами, сообщает 16 декабря Reuters.

U.S. Air Force Бомбардировка

Авиаудары, о которых говорится в заявлении, состоялись 15 декабря, после заявления от американских военных о потенциальной угрозе со стороны техники захваченной террористами в Пальмире.

Напомним, 11 декабря террористам удалось вновь захватить Пальмиру, это стало возможно ввиду того, что основные силы правительственных войск Сирии были заняты освобождением Алеппо. Президент Сирии Башар Асад обвинил США в попустительстве, которое способствовало захвату древнего города, по мнению президента, часть террористов пришла к Пальмире из Ирака.