Радио REGNUM: второй выпуск за 16 декабря
Москва, 16 декабря, 2016, 19:02 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Токио назвал причину захвата Пальмиры боевиками, а также призвал прекратить «исторический пинг-понг» по Курилам;
- Обама пригрозил мерами против российского вмешательства в выборы США. Реакция Кремля;
- В Госдуме просят Путина признать референдумы в ДНР и ЛНР;
- Госдума запретила взяточникам участвовать в госзакупках;
- Норвежский биатлонист Бьорндален вступился за российских спортсменов.