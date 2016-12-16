Вильнюс, 16 декабря, 2016, 18:55 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас отмечает, что цели реформы полиции Литвы повысить безопасность жителей и улучшить условия работы полицейских на самом деле очень важны, но перед принятием решения по поводу дальнейшего хода реформы необходимо оценить уже достигнутые результаты, положительные и отрицательные изменения и социальное влияние, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 декабря.

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По словам министра, до 21 декабря реформа будет проводиться в 53 комиссариатах страны — в них процессы не будут останавливаться и большинство из них уже работает по новой модели деятельности. В масштабе всех комиссариатов, которые планируется реформировать, число сотрудников полиции, связанных с этой реформой, в этих 53 комиссариатах составляет 70%. «Но оставшиеся 30% полицейских — это достаточно большое число, из-за которого стоит остановить реформу — для того, чтобы оценить ее результаты в контексте всей ситуации общественной безопасности», — подчеркивает министр Мисюнас.

Реформа еще не осуществлена в 10 комиссариатах полиции, в том числе комиссариатах крупных городов. Согласовано, что в ближайшее время генеральный комиссар полиции представит министру внутренних дел результаты реформы и деятельности комиссариатов полиции, работающих по новой модели (реформа охватывает общественную и криминальную полицию, комиссариаты отказались от дежурных, чтобы сократить число сотрудников, работающих в кабинетах). Результаты будут анализироваться с учетом как положительных, так и отрицательных изменений, а также социального влияния — вопросов мотивации сотрудников и другие вопросы. «Только после того, как будут оценены результаты реформы, будет принято решение по поводу дальнейшего хода реформы в оставшихся 10 комиссариатах, также по поводу конкретных сроков ее завершения», — заявил сегодня Мисюнас.

Министр также отмечает, что реформу полиции Литвы необходимо оценить в общем контексте ситуации в сфере общественной безопасности страны. «На данный момент подготавливается программа прогресса учреждений системы внутренних дел, гарантирующих общественную безопасность, которая охватит все аспекты, которые смогут повлиять на ситуацию в сфере общественной безопасности в стране — социальный, структурный и системный. Реформа полиции должна стать одной из составляющих частей этой программы», — сказал министр внутренних дел.