Ярославль, 16 декабря, 2016, 18:45 — ИА Регнум. 16 декабря состоялось первое заседание нового созыва Избирательной комиссии Ярославской области. В повестке дня стояли три вопроса: избрание председателя Избирательной комиссии Ярославской области, заместителя председателя, секретаря и члена комиссии, работающего на постоянной основе.

Yaroslavl.izbirkom.ru Заседание избирательной комиссии Ярославской области

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизиркоме, председателем Избирательной комиссии региона был избран председатель предыдущего созыва Олег Килипченко. Его кандидатура была предложена Центральной Избирательной Комиссией РФ и поддержана всеми 12 присутствующими на заседании членами комиссии. Олег Килипченко возглавляет облизбирком с 2013 года, до этого являлся членом комиссии созыва 2003 года.

Заместителем председателя комиссии стал доцент ЯрГУ им. П.Г. Демидова, член Общественного и Юридического советов облизбиркома Вадим Чуваков, предложенный в состав комиссии региональным отделением «Ассоциации Юристов России». Его кандидатуру поддержали 11 из 12 присутствующих членов комиссии.

Пост секретаря облизбиркома достался главе администрации Кировского и Ленинского районов Ярославле Елене Новик. Ранее Елена Новик являлась заместителем мэра Ярославля, возглавляла Территориальную избирательную комиссию Кировского района Ярославля, в 2000 году принимала участие в выборах депутатов Ярославской областной думы, но избрана не была. Кандидатуру Новик поддержало 9 членов комиссии.

Членом Избирательной комиссии Ярославской области, работающим на постоянной профессиональной основе стал секретарь бюро совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Михаил Малеев. Малеев в 2011—2013 годах был членом облизбиркома с правом решающего голоса, в 2013 году он сложил полномочия, в связи с выдвижением кандидатом в депутаты Ярославской областной думы. С 2016 года Малеев являлся членом Избирательной комиссии с правом совещательного голоса.

«Комиссии предстоит провести масштабные избирательные кампании — уже в сентябре следующего года пройдут выборы губернатора Ярославской области, депутатов муниципалитета Ярославля. Нам необходимо оправдать доверие, возложенное на нас, обеспечить прозрачность и открытость избирательного процесса в Ярославской области», — заявил вновь избранные председатель облизбиркома Олег Килипченко.

Состав Избирательной комиссии Ярославской области, созыва 2016−2021 ныне выглядит так :

1. Владимир Константинович Антонов — заместитель главного врача Ярославского областного клинического госпиталя ветеранов войн-международного центра по проблемам пожилых людей «Здоровое долголетие», выдвинут в состав комиссии Ярославским региональным отделением «Российского красного креста»;

2. Наталия Владиславовна Гордиенко — заместитель главы городского округа Рыбинск по общим вопросам, выдвинута в состав комиссии общественной организацией «Женщины Рыбинска»;

3. Павел Юрьевич Зиборов — помощник депутата Ярославской областной думы А.В.Потапова, выдвинут ЛДПР;

4. Валентина Александровна Карнюхина — консультант организационно-правового отдела аппарата Избирательной комиссии области, выдвинута ЦИК РФ;

5. Олег Юрьевич Килипченко — председатель Избирательной комиссии Ярославской области, выдвинут ЦИК РФ;

6. Михаил Васильевич Малеев — помощник депутата Ярославской областной думы, выдвинут «Справедливой Россией»;

7. Андрей Александрович Мельников — помощник председателя Избирательной комиссии области предыдущего созыва, выдвинут региональным отделением политической партии «ПАРНАС»;

8. Елена Ивановна Новик — глава территориальной администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля, выдвинута Всероссийской общественной организацией ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

9. Жанна Викторовна Отавина — заместитель главы территориальной администрации Дзержинского района по организационной работе и общественному самоуправлению, экс-секретарь территориальной избирательной комиссии Ленинского района Ярославля;

10. Маргарита Ивановна Пуговишникова — пенсионер, экс-депутат муниципалитета Ярославля, выдвинутая политической партией «Патриоты России»;

11. Серегей Сергеевич Соловьев — председатель союза «Объединение организаций профсоюзов Ярославской области»;

12. Виталий Александрович Соколов — заместитель директора ООО «ПКП Ярмельсервис», член Избирательной комиссии Ярославской области с 2003 года. Выдвинут политической партией КПРФ;

13. Сергей Владимирович Фефилин — руководитель исполкома Ярославского городского отделения «Единой России», член Избирательной комиссии Ярославской области предыдущего созыва;

14. Вадим Борисович Чуваков — доцент ЯрГУ им. П.Г. Демидова, член Общественного совета Избирательной комиссии Ярославской области, выдвинут Ярославским региональным отделением «Ассоциации юристов России».