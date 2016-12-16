Москва, 16 декабря, 2016, 18:33 — ИА Регнум. Решение о продлении санкций в отношении России, принятое 15 декабря на саммите ЕС, не стало неожиданностью и продемонстрировало слабость и несамостоятельность Евросоюза, а также неспособность признать очевидное, сообщается в комментарии Департамента информации и печати МИД России на сайте внешнеполитического ведомства.

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Принятие на саммите ЕС 15 декабря политического решения о продлении экономических санкций в отношении России до 31 июля 2017 года и его увязка с выполнением Москвой Минских соглашений не только абсурдно, но и демонстрирует неспособность признать очевидную конструктивную роль России в переговорах в «нормандском» формате. Антироссийские заявления стали самоцелью для Евросоюза, призванной показать единство его членов хотя бы в этом вопросе.

Кроме того, взаимоисключающие заявления высоких представителей ЕС Ф. Могерини и Д. Туска демонстрируют непоследовательность и противоречивость. Одновременные призывы к самостоятельным решениям и к ожиданию прояснения позиции новой вашингтонской администрации по отношениям с Россией не позволяют говорить о Евросоюзе как о самостоятельном и ответственном игроке на международной арене.