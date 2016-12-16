Москва, 16 декабря, 2016, 19:05 — ИА Регнум. Вопрос достройки крупнейшего ЖK Новой Москвы «Ново-Никольское» до сих пор не решен. Несмотря на то, что в середине ноября Сбербанк одобрил компании кредит на 419,71 млн руб. на достройку жилого комплекса, работы так и не возобновились. По словам представителей застройщика ООО «Агрострой», Сбербанк требует, чтобы строительные работы и технадзор осуществлялись исключительно компанией «Небоскреб Инвест» — техническим заказчиком, который несет ответственность за заморозку стройки в августе 2015 года. В связи с этим руководство «Агростроя» обратилось к главе Сбербанка Герману Грефу и первому заместителю председателя правления банка Максиму Полетаеву с открытым письмом. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 декабря заявил генеральный директор ООО «Агрострой» Дмитрий Федюнин на пресс-брифинге, посвященном долгострою.

Кирпич

«Агрострой» — собственник земельного участка площадью 155 га в самом центре Новой Москвы, где в 21 км от МКАД с 2013 года идет строительство жилищного комплекса повышенной комфортности «Ново-Никольское». «Агрострой» привлек средства Сбербанка (задолженность в настоящее время 5,4 млрд рублей) и покупателей по договорам долевого участия (около 3,9 млрд), а затем передал эти средства и земельный участок заказчику, которым выступает «Небоскреб Инвест» и функция которого заключается в организации строительства, привлечении генподрядчиков, оформлении технической документации, в конечном итоге — сдаче готового объекта инвестору.

Первая очередь строительства должна была быть сдана в декабре 2015 года, однако с августа 2015 года — когда уже было заключено более 700 договоров с дольщиками — реализация проекта была заморожена, и Сбербанк приостановил его кредитование. Между ООО «Агрострой» и ООО «Небоскреб Инвест», которых тогда связывал инвестиционный договор, разгорелся конфликт.

Несмотря на то, что ООО «Небоскреб Инвест» получил все необходимые средства в размере 10,143 млрд рублей для окончания первой очереди строительства, компания допустила полное израсходование средств, выполнив работы по договору только на 9,888 млрд рублей. Более того, привлеченные независимые специалисты впоследствии выяснили, что «Небоскреб Инвест» не осуществлял должный технический надзор за качеством строительства.

Этот конфликт в СМИ часто освещается как конфликт корпоративный, поскольку 66% «Агростроя» принадлежит совладельцу ювелирной сети «Яшма золото» Игорю Мавлянову, а 34% — основателю «Небоскреб групп» Бабеку Гасанову, с которым и аффилировано ООО «Небоскреб Инвест».

В 2016 г. Мавлянов подал иск в Арбитражный суд Московской области к «Небоскреб инвесту», согласно которому бывший гендиректор «Агростроя» заключал договоры с аффилированными с Гасановым фирмами, а они выполняли часть работ на невыгодных условиях. Однако суд ему в иске отказал, и сейчас дело находится в апелляционном суде.

«На данный момент в СМИ наша история, как правило, освещается как какой-то корпоративный конфликт или конфликт бенефициаров. Как генеральный директор ООО «Агрострой» хочу пояснить, что с точки зрения бенефициаров конфликта нет, поскольку у собственников «Агростроя» задача ровно одна — получить готовый объект, его продать и получить таким образом прибыль. В этом они абсолютно единодушны», — заявил генеральный директор ООО «Агрострой» Дмитрий Федюнин.

«Конфликт у нас между инвестором, который вверил свои денежные средства и свою собственность заказчику, и заказчиком, который в конечном итоге должен передать готовый объект инвестору», — подчеркнул он.

По его словам, в настоящее время первая очередь строительства на 179 тыс. кв. м жилья готова на 95%. Часть домов уже сдана, и к ним даже подведено электричество, тепло и свет. Ежемесячно «Агрострой» тратит миллионы рублей на поддержание объектов в надлежащем состоянии, подчеркнул Федюнин.

«ООО «Агрострой» готов возобновить строительство жилищного комплекса и достроить первую очередь до 1 июня 2017 года. Но для того чтобы это сделать, нам необходимо осуществлять контроль за строительством», — указал он.

По его словам, в рамках предыдущего инвестиционного договора это делать было фактически невозможно, и надзор за собственным же строительством фактически осуществлял сам «Небоскреб инвест». В результате было допущено множество нарушений так. На часть домов уже даже получены свидетельства о собственности, но при этом не сданы инженерные сети. «Формально дома сданы в эксплуатацию, однако газ не подведен, канализация зачастую не работает», — пояснил представитель «Агростроя» Константин Петренко.

Теперь «Агрострой» требует заключить договор подряда — компания готова его подписать даже с «Небоскреб Инвестом», однако лишь при том условии, что технадзор на этот раз будет осуществляться сторонней организацией.

Гендиректор компании Дмитрий Федюнин подчеркнул, что опасения, связанные с тем, что привлечение такой сторонней организации равноценно появлению в проекте дополнительного участника и перезапуску переговоров, совершенно беспочвенны. «Обращаю внимание, что эта организация не является участником проекта — это просто ещё один дополнительный подрядчик, «Агрострой» готов даже изыскать отдельные средства, чтобы оплатить его работу», — указал он.

Гендиректор «Агростроя» подтвердил, что в ноябре Сбербанк заявил о намерении выделить 419 миллионов рублей на достройку и ввод в эксплуатацию домов в высокой степени готовности, несмотря на просрочку у компании по кредитам в размере около 5,3 млрд рублей. Кредитор однако выдвинул в качестве обязательного условия требование, чтобы строительные работы и технадзор осуществлялись исключительно компанией «Небоскреб Инвест», при этом в рамках аналогичного ранее заключенного инвестиционного договора между двумя компаниями.

Федюнин допустил, что со стороны Сбербанка наблюдается недопонимание вопроса. «По какой-то непонятной для нас причине Сбербанк для возобновления кредитования строительства, в качестве обязательного условия, требует, чтобы строительные работы и технадзор осуществлялись исключительно компанией «Небоскреб Инвест». Наши аргументы против не услышаны», — подчеркнул он.

«Мы обращаемся к главе Сбербанка Герману Грефу и первому заместителю председателя правления банка Максиму Полетаеву с открытым письмом — услышьте нашу позицию, дайте нам возможность выполнить наши обязательства перед дольщиками и достроить жилой комплекс», — заявил гендиректор «Агростроя».

Отметим, что всего ЖК «Ново-Никольское» включает в себя 19 многоэтажных домов, 55 малоэтажных, 20 таунхаусов и 30 коттеджей. В рамках жилого комплекса уже построена школа на 850 учащихся, детский сад на 150 мест и многоуровневая парковка на 895 машиномест.

В перспективе планировалось построить еще 3 детских сада на 900 мест и школу, рассчитанную на 1600 учащихся, спортивно-оздоровительный комплекс, два многофункциональных центра, 2 крытых паркинга на 4160 машиномест. Общий запроектированный объем строительства составляет около 1 млн кв. метров.