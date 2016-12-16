Махачкала, 16 декабря, 2016, 18:34 — ИА Регнум. Заявления отдельных лиц и публикации СМИ, которые дискредитируют российскую историю и ставят под сомнение героизм наших предков, нацелены на то, чтобы подорвать основы российского государства. Такое мнение высказал ИА REGNUM 16 декабря член Общественной палаты республики Дагестан, член Центрального Штаба ООД «Бессмертный полк России» Шамиль Хадулаев, комментируя заявление колумниста, доктора-психиатра Андрея Бильжо, ставящее под сомнение подвиг Зои Космодемьянской — первой женщины-героя Советского Союза.

Зоя Космодемьянская. Довоенная фотография

По мнению Хадулаева, в стране различные люди раз за разом пытаются теми или иными поступками и высказываниями разобщать россиян. «Победа в Великой отечественной войне, подвиги героев, наша общая история и общая Победа — это те вещи, это те «скрепы», как говорил президент страны, которые объединяют нашу страну, делают ее сильной и сплоченной. Мы наблюдаем, как различные пролиберальные, прозападные издания и отдельные личности пытаются расшатать наше единство путем дискредитации объединяющих нас идей. Такие публикации в отношении первого героя-женщины являются актом кощунства по отношению к миллионам погибших соотечественников, которые отдали свою жизнь за победу, а также живых ветеранов и всех тех, кто сражался за Родину», — сказал Хадулаев.

Общественник также отметил, что надо жестко осудить такие попытки и даже привлекать к ответственности за оскорбление чувств миллионов граждан.

Напомним, 9 декабря портал «The Insider» опубликовал статью доктора Андрея Бильжо, который утверждает, что Зоя Космодемьянская была психически больна, а ее героический поступок он объяснил термином «мутизм». Автор считает, что героиня не выдала партизан только потому, что перед фашистами впала в ступор, вызванный ее болезнью.