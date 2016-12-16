Москва, 16 декабря, 2016, 18:21 — ИА Регнум. Госдума утвердила плана законопроектной работы по выполнению положений послания президента России Федеральному Собранию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря, об этом сообщил по итогам заседания межфракционной рабочей группы первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»). План состоит из 95 пунктов.

Kremlin.ru Владимир Путин выступает с посланием Федеральному Собранию РФ

«Сегодня мы утвердили проект плана законотворческой работы по выполнению послания президента. Естественно, что в дальнейшем он, возможно, будем уточняться, корректироваться, дополняться какими-то позициями», — сообщил Жуков. «Но на сегодня, на мой взгляд, он достаточно, адекватно отражает те проблемы, которые были подняты в послании президента», — отметил парламентарий.

Жуков напомнил, что, например, по итогам послания, которое прозвучало в 2015 году, план состоял из 99 законопроектов. Послание президента 2016 года в отличие от прошлого в большей степени направлено на решение внутренних вопросов, отметил Жуков.

Так, первый раздел этого плана «Вопросы внутренней политики» состоит из 24 пунктов. Второй раздел, где речь идет о вопросах социальной политики, здравоохранения, образования и наука, из 20-и пунктов. Кроме того, в план включены разделы, касающиеся вопросов устойчивости российской экономики и улучшения делового климата (28 пунктов), вопросов совершенствования налогового и банковского законодательства (12 пунктов), продолжил парламентарий. Пятый раздел плана «Совершенствование природоохранного законодательства, создание современной среды для жизни» состоит из 11 пунктов, добавил депутат.