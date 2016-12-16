Вильнюс, 16 декабря, 2016, 18:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, официально вступивший в должность 6 декабря, стартует с высот — в новейшем опросе общественного мнения он по популярности обогнал президента Далю Грибаускайте и на сегодняшний день занимает вторую сточку рейтинга, сообщает агентство Elta.

EU2016 NL Саулюс Сквернялис

Политологи призывают не придавать этому слишком большое значение и говорят, что политики, занимающие высокие позиции, всегда оцениваются положительно. Согласно результатам опроса, проведенного 24 ноября-4 декабря компанией Baltijos tyrimai по заказу литовского новостного агентства, жители страны наиболее положительно оценивают бывшего президента Литвы Валдса Адамкуса — так считает 81% опрошенных.

Премьера Сквернялиса, который вместе со своим правительством 6 декабря дал присягу в Сейме и начал работу, положительно оценивают 74% респондентов, а президента Грибаускайте, которая управляет страной второй срок подряд — 73%. Месяц назад президента положительно оценивали 67% жителей страны. Сейчас Сквернялиса отрицательно оценивают 17%, а Грибаускйате — 22% опрошенных жителей Литвы.

Но, по словам политолога, преподавателя Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета доцента доктора Томаса Янелюнаса, не нужно придавать этому большое значение, потому что опросы в целом не вызывают угрозу для популярности. «Они всего лишь отражают общественное мнение или поддержку тому или иному политику, а то, что Скверянлис сделал такой скачок в рейтинге популярности — очень естественно, потому что всегда участники опроса склонны положительно оценивать тех политиков, которые занимают конкретные высокие позиции в официальных учреждениях», — сказал Янелюнас.

Политолог напомнил, что и лидер социал-демократов Альгирдас Буткявичюс, будучи премьером, также оценивался как популярный политик, потому что вместе с тем оценивается не только его личность, но и занимаемая должность. «В этом смысле Сквернялис, который и так был популярен, став премьером, несомненно, укрепил свои позиции потому, что он уже является официальным лицом, одним из самых высокопоставленных лиц государства, он соответственно свою индивидуальную популярность еще укрепляет официальным статусом», — сказал политолог.

Юнелюнас не считает, что новый премьер использует свою популярность как возможный кандидат в президенты на выборах в 2019 году. По словам политического обозревателя, слишком рано решать, будет ли бывший генеральный комиссар полиции и министр внутренних дел, а сейчас глава 17-го правительства бороться за пост президента. «Сама популярность еще ничего не может сказать о намерениях того или иного политика, касающихся выборов или других позиций. Здесь на самом деле популярность необязательно превращается, скажем так, в притязание на какие-то позиции», — сказал Янелюнас. По его мнению, и самому Сквернялису сейчас, как только он начал работать премьером, некорректно говорит о других позиция, и, скорее всего, он будет избегать высказываний, касающихся стремлений занять пост президента. «Я почти не сомневаюсь в том, что сейчас он сосредоточился на нынешних вызовах, а говорить о президентских выборах еще слишком рано», — утверждал политолог.

Четвертую позицию рейтинга занимает лидер Союза крестьян и зеленых Литвы, член Сейма Рамунас Карбаускис (71%). Жители также положительно оценивают советника президента банка SEB Гитанаса Науседу (63%), члена Сейма экономиста Аушру Малдейкене (58%), мэра Вильнюса, лидера Движения либералов Ремигиюса Шимашюса (57%), министра иностранных дел Линаса Линкявичюса (54%) и члена Сейма Ингриду Шимоните (53%). Жители также чаще положительно, нежели отрицательно оценивают еще 7 общественных деятелей — это мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис, европарламентарий социал-демократ Вилия Блинкявичюте, новый спикер Сейма Викторас Пранцкетис, журналист, общественный деятель, писатель Андрюс Тапинас, член Еврокомиссии, ответственный за здоровье и продовольствие, Витянис Повилас Андрюкайтис, парламентарий Наглис Путейкис.

В рейтинге также есть фамилия министра здравоохранения Аурелиюса Вяриги, которого положительно оценивают 38% жителей. Наиболее отрицательно жители Литвы оценивают следующих политиков — члена Сейма консерватора Андрюса Кубилюса (72%), лидера Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей европарламентария Вальдемара Томашевского (66%), председателя Верховного Совета-Восстановительного Сейма, почетного председателя Союза Отечества-Христианских демократов Литвы Витаутаса Ландсбергиса (65%), председателя этой партии, члена Сейма Габриэлюса Ландсбергиса (62%), бывшего долголетнего лидера партии «Порядок и справедливость», члена Европарламента Роландаса Паксаса (59%) и бывшего премьера, председателя Социал-демократической партии Альгирдаса Буткявичюса (52%).

По словам социологов, за последний месяц на 11% выросло число жителей, которые положительно оценивают министра иностранных дел Линаса Линкявичюса. За этот период на 8% выросло число тех, кто положительно оценивают нового премьера Сквернялиса, лидера крестьян Карбаускиса, члена Сейма Шимоните и мэра столицы Шимашюса. Как показал последний опрос, на 6% выросло число тех, кто положительно оценивают президента Грибаускайте, заместителя спикера Сейма Ирену Дегутене, лидера социал-демократов и бывшего премьера Буткявичюса, на 5% выросла популярность старосты фракции либералов Еугениюса Гентвиласа.

По сравнению с октябрем 2015 года, на 5% сократилось число жителей, которые положительно оценивают лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса, на 3% снизилась популярность еврокомиссара Витяниса Андрюкайтиса. Оценка других политиков и общественных деятелей не изменилась или изменилась в пределах погрешности.