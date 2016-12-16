Берлин, 16 декабря, 2016, 18:17 — ИА Регнум. Германский канцлер Ангела Меркель, что не ожидала, что ей придется принимать какие-либо решения по программе финансовой помощи Греции, в течении переговоров в Берлине, сообщает 16 декабря Reuters.

Marco Verch Ангела Меркель и Алексис Ципрас

Греция пренебрегает своими кредитными обязательствами, в частности выплачивает пенсионерам единовременные пособия.

«Мы обязательно будем обсуждать программу, связанную с экономической и финансовой ситуацией в Греции», заявила Меркель во время переговоров с Ципрасом.

Напомним, программа финансовой помощи Греции предполагает проведения болезненных реформ, включающих повышение пенсионного возраста, приватизацию, снижение социальных расходов. Тем не менее, Греция не может полностью отказаться от социальных проектов, в частности единовременной помощи пенсионерам с низкими доходами, что вызывает конфликты с ЕС.