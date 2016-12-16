Архангельск, 16 декабря, 2016, 18:07 — ИА Регнум. Комиссия министерства строительства и архитектуры Архангельской области и регионального отделения Общероссийского народного фронта посетила здание Ломоносовской гимназии на набережной Северной Двины. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Екатерина Борисова Ломоносовская гимназия в Архангельске

Напомним, Университетская Ломоносовская гимназия представляет собой комплекс общественных зданий, состоящих из памятников архитектуры. Он включает в себя здания Благородного собрания 1906 года и городского училища конца XVIII века, и является памятником истории и культуры регионального значения.

Реставрация велась в период с 2009 по 2012 годы подрядной организацией из Москвы. За этот период были выполнены работы на сумму 580 миллионов рублей. Планируется, что она откроется к 300-летию Михаила Ломоносова, но этого не случилось.

«С 2012 года заказчиком объекта стало Главное управление капитального строительства. Для того чтобы принять объект, был проведен ряд экспертиз. Проверка показала, что значительный объём работ был выполнен некачественно. Поэтому заказчик был вынужден обратиться в суд для возмещения ущерба», — отметил министр строительства и архитектуры Михаил Яковлев.

В настоящее время судебный процесс продолжается. Главное управление капитального строительства Архангельской области предъявило иск к московской фирме «АМ-строй».

«Сегодня Общероссийскому народному фронту и правительству региона нужно совместными усилиями завершить начатую реставрацию. Но прежде необходимо довести до конца все судебные процедуры и взыскать ущерб с подрядной организации», — отметил эксперт регионального отделения ОНФ Сергей Альбицкий.

Ближайшее заседание суда состоится 20 декабря.

«Мы понимаем, что объект уникальный и очень важный для Архангельской области. На сегодняшний момент пройдена государственная экспертиза проекта реконструкции. Поэтому после завершения судебных разбирательств необходимо завершить реставрацию», — подчеркнул Михаил Яковлев.