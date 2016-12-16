Калуга, 16 декабря, 2016, 18:03 — ИА Регнум. Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков посетил 16 декабря калужский регион с рабочей поездкой. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, глава МЧС России и губернатор области Анатолий Артамонов осмотрели в областном центре образцы квадракоптеров, производимых ООО «Беспилотные системы» и АО «Проект2020».

Фото пресс-службы правительства Калужской области На территории региона разрабатываются лучшие в мире технологии для МЧС

Калужская компания «Беспилотные Системы» ведет разработки по системам технического зрения, мультиспектрального анализа обстановки, поиска и спасения людей и уже второй год производит комплексы беспилотных авиационных систем вертолетного типа для нужд МЧС России. В 2016 году заключены контракты на поставку 756 квадракоптеров. Производство полевых комплексов связи, имеющихся в составе беспилотных летательных аппаратов, организовано в Калуге в сотрудничестве с местными специалистами механообработки.

В беседе с губернатором и руководством предприятия обсуждались перспективы развития беспилотных авиационных систем. Достигнута договоренность между МЧС России и региональными властями о взаимодействии по обеспечению заказами работающих и строящихся предприятий области. По словам Владимира Пучкова, на территории калужского региона разрабатываются самые лучшие в мире технологии, которые позволяют на качественно новом уровне дооснащать все реагирующие подразделения МЧС.

Владимир Пучков обозначил важность организации на территории Калужской области производства комплектующих материалов для беспилотных летательных аппаратов: «Комплектующие, которые выпускаются у нас в России, должны быть дешевле и лучше зарубежных аналогов. Наращивайте потенциал. Органы управления МЧС должны иметь четкую 3D-модель работы всех, кто выполняет задачи в сложных условиях и объективно оценивать существующие риски. Нам нужна система «Интеллектуального спасателя».

В этот же день на Театральной площади Калуги состоялась торжественная церемония награждения личного состава ГУ МЧС России по Калужской области и вручения специальной техники, при обретенной в текущем году за счет средств федерального бюджета.

В Калуге Владимир Пучков также подвел итоги учебно-методического сбора территориальных органанов МЧС России по субъектам Центрального Федерального округа. Обращаясь к присутствующим, федеральный министр подчеркнул, что в 2016 году единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в полном объеме выполнила все возложенные на нее функции. В течение года на территории России ликвидировано 280 крупных чрезвычайных ситуаций федерального уровня, более 120 тысяч сложных техногенных пожаров, обезврежено и уничтожено более шести тысяч взрывоопасных предметов, при пожарах и других бедствиях спасено более 213 тысяч человек. В числе приоритетов развития глава МЧС России назвал дальнейшую техническую модернизацию и наращивание человеческого потенциала службы спасения. Пучков также отметил необходимость совместно с руководством регионов организовать профилактическую работу по повышению уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения.