Воронеж, 16 декабря, 2016, 18:03 — ИА Регнум. Виталий Шабалатов назначен на пост заместителя председателя правительства Воронежской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора. Шабалатов назначен на должность с 16 декабря на срок полномочий губернатора

Герб Воронежской области

Указ о назначении Шабалатова на должность зампреда правительства региона подписал глава региона Алексей Гордеев.

Виталий Шабалатов родился в городе Калач Воронежской области. Он окончил Воронежский государственный университет по специальности юриспруденция. В администрации региона Виталий Шабалатов работает с 2010 года: сначала в должности помощника губернатора, с 2013 года — руководил управлением делами Воронежской области.