Ульяновск, 16 декабря, 2016, 17:34 — ИА Регнум. Ульяновский завод Isuzu приступит к выпуску автомобилей повышенной грузоподъемности в первом квартале 2017 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве по итогам встречи губернатора Сергея Морозова с руководством японского предприятия, которая прошла 16 декабря 2016 года в Токио

Erlaubnisfrei Грузовик Isuzu

«Мы считаем большим успехом то, что нам удалось убедить наших японских партнеров разместить свое предприятие в Ульяновске», — заявил Морозов.

По его словам, сегодня завод Isuzu обеспечивает работой почти 200 человек и наращивает темпы производства: «По итогам десяти месяцев 2016 объем реализованной продукции превысил показатель прошлого года более, чем в два раза. На 22% больше произведено, на треть больше налогов поступило в областной бюджет. Уверен, это не предел. Сегодня мы вместе работаем над локализацией производства компонентов для Isuzu в Ульяновской области, в первую очередь, речь идет о развитии индустриального парка УАЗ», — отметил глава региона.

В планах компании — дальнейшее расширение производственной площадки на территории Ульяновской области и открытие сварочного производства на площади не менее 2000 кв.м.

Как сообщало, летом 2016 года Корпорация развития Ульяновской области и АО «ИСУЗУ РУС» (дочернее подразделение японской Isuzu Motors ltd) августа 2016 года подписали соглашение, согласно которому компания становится якорным резидентом индустриального парка «УАЗ» в Ульяновске.

Объем вложений в реализацию инвестиционного проекта превышает 150 млн рублей.

На сегодня предприятие на сегодня уже выпускает грузовые автомобили малой и средней тоннажности от 5 до 18 тонн. В 2017 году японские партнеры планируют запустить в Ульяновске производство новой линейки тяжелых грузовых автомобилей грузоподъемностью от 40 тонн.