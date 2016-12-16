Москва, 16 декабря, 2016, 17:32 — ИА Регнум. С принятием закона о платном въезде в города все субъекты РФ примут решение о введении платы за проезд в тот или иной населенный пункт. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря, об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Грешневиков («Справедливая Россия»).

Борис Кустодиев. Будочник. 1905

«С принятием этого вредного закона все субъекты РФ, органы местного самоуправления примут решение о введении платы за проезд в тот или иной населенный пункт», — сказал парламентарий. «Я себе представляю, как из Сибири автомобилист пока едет до Москвы через все поселки там, города, он останется просто без штанов», — указал он.

«Продиктовано это решение (о введении платы за проезд) будет местными органами власти не заботой о дорогах, а о том, чтобы залатать свои нищие бюджеты», — заявил Грешневиков.

Он также обратил внимание на то, что в ходе обсуждения инициативы замглавы Минтранса Сергей Аристов ссылался на европейский опыт. «Да, в Англии, например, есть такое решение, но там плата только за въезд в столицу, в другие города нет», — говорит депутат.

«Почему бы вам тоже не принять решение, которое касаться будет только Москвы, скажем, Санкт-Петербурга. И распространяется ли этот закон на тех жителей, которые будут платить тоже за въезд в свой город или в свое поселение? То есть с них тоже будет взиматься плата или нет?» — поинтересовался он.

«Мы говорим все-таки о въезде, не о проезде по стране, а о въезде в определенные населенные пункты. И поэтому определение отдельно в федеральном законе каких-то населенных пунктов, Москвы там, Санкт-Петербурга, всего остального, ну, наверное, не совсем корректно», — ответил замглаавы Минтранса Аристов.

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который в том числе позволяет региональным и муниципальным властям вводить временные ограничения движения автомобилей по дорогам путем взимания платы.

Вместе с тем, в постановлении нижней палаты о принятии документа зафиксированы условия, которые должны быть учтены при подготовке поправок ко второму чтению. Прежде всего, предлагается «исключить органы местного самоуправления из числа субъектов, устанавливающих временное ограничение движения транспортных средств посредством взимания платы». Предусматривается также, что руководство регионов будет вправе устанавливать такие ограничения лишь при наличии «утвержденных документов территориального планирования субъектов РФ и документов территориального планирования муниципальных образований, на территориях которых планируется установить такое временное ограничение, обосновывающих необходимость его установления».

Для установления платы будут необходимы «документы планирования регулярных перевозок субъектов РФ (за исключением городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) и документы планирования регулярных перевозок муниципальных образований, на территориях которых планируется введение такой платы».

Ко второму чтению предполагается также определить «способы взимания и порядок установления такой платы и ее максимального размера», следует из документа.