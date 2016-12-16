Дамаск, 16 декабря, 2016, 17:27 — ИА Регнум. Это не реалистично для Турции принять всех эвакуированных из Алеппо, заявил турецкий министр иностранных дел, сообщает 16 декабря Reuters.

Fabio Sola Penna Сирийские беженцы

По словам министра это несет в себе потенциальные угрозы безопасности.

Турция планирует создать лагерь для эвакуированных из Алеппо, при этом продолжая принимать больных и раненых в самой Турции, заявили турецкие официальные лица.

Уже были определены два потенциальных места для лагерей внутри Сирии, их площадь составляет 3,5 километра, такие лагеря смогут вмещать до 80 000 человек.

Напомним, Турция принимает активное участие в вооруженном конфликте в Сирии, начиная с августа 2016 года, когда она провозгласила операцию «Щит Евфрата», целью которой, по официальным данным, является борьба с «Исламским государством"(организация, деятельность которой запрещена в РФ) и курдскими повстанцами.