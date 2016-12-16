Ставрополь, 16 декабря, 2016, 17:22 — ИА Регнум.



Ru.wikipedia.org Памятник Зое Комодемьянской на Новодевичьем кладбище

Заявления карикатуриста Андрея Бильжо о Зое Космодемьянской — это кощунство. Ее подвиг бесспорен и доказан. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Совета краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, а также председатель краевого общественного благотворительного фонда «Ветеран» Алексей Гоноченко. «Это кощунство. Разве можно так относиться к тем людям, которые не жалели своей жизни для того, чтобы мы продолжали жить?» — высказал мнение глава организации.

«Подвиг Зои Космодемьянской бесспорен и доказан архивными документами, что бы там не говорил карикатурист», — сказал Гоноченко.

Он добавил, что подвиг Зои Космодемьянской подал пример не только ее сверстникам, но и многим будущим поколениям.

«Считаю, что подобные высказывания делаются для того, чтобы внести распри в общество. Это беспрецедентно и бесчеловечно», — заявил представитель ветеранов Ставрополья.

Он отметил, что в Ставропольском крае регулярно проводятся встречи ветеранов со школьниками, с ребятами возраста Зои Космодемьянской.

«К сожалению, мы упустили как минимум два поколения по воспитанию патриотизма. И поэтому не исключено зарождение такого восприятия как у карикатуриста. Это опасное явление и, конечно, оно может повлиять на молодежь», — высказал опасение общественный деятель, экс-депутат Ставрополья.

Гоноченко подчеркнул, что высказывания Бильжо нельзя оставлять без внимания: «На это надо реагировать. Если мы оставим это без внимания, значит, мы соглашаемся с тем, что он сказал», добавил глава Совета ветеранов Ставрополья.

Напомним, карикатурист Андрей Бильжо на портале The Insider заявил, что у Зои Космодемьянской установлен психиатрический диагноз «шизофрения». Якобы он читал историю ее болезни, которая хранилась в архиве психиатрической больницы им. Кащенко. Подвиг Космодемьянской он объяснил впадением в ступор на эшафоте.

Это заявление вызвало серьезный общественный резонанс. Российское военно-историческое общество обратилось с заявлением в Генпрокуратуру и в военную прокуратуру с требованием признать высказывания Бильжо клеветой. Вслед за ними заявления в ведомство направили депутаты Госдумы РФ и представители движения «Бессмертный полк России».