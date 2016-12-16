Берлин, 16 декабря, 2016, 17:17 — ИА Регнум. Бундесвер продолжает получать военно-транспортные самолеты Airbus A400M тактической модификации, оснащенные системой защиты от управляемых ракет, сообщает портал defense-aerospace.com.

Ronnie Macdonald Военно-транспортный самолёт Airbus A400M

В середине декабря 2016 года консорциум Airbus Military передал германским ВВС шестой военно-транспортный самолет Airbus A400M из предусмотренных контрактом 53-х воздушных судов этого типа.

Военно-транспортный Airbus A400M может активно использоваться в зоне боевых действий, так как самолет оснащен системой DASS (Defensive Aids Sub-System), обеспечивающей его защиту от управляемых противовоздушных ракет. Все транспортные самолеты Airbus A400M будут поставляться ВВС Германии именно в этой модификации. Пять машин этого типа, ранее поступившие на вооружение ВВС Бундесвера, тоже будут оснащены системой защиты DASS (Defensive Aids Sub-System). Airbus A400M заменит морально устаревшие военно-транспортные самолеты Transall C-160S.

Airbus A400M — турбовинтовой четырехмоторный военно-транспортный самолет, производящийся корпорацией Airbus Military с 2009 года. На данный момент корпорацией построено более 30 таких машин, принятых на вооружение военно-воздушных сил Великобритании, Франции, Германии, Турции и Малайзии.

Объем грузового отсека Airbus A400M достигает 340 кубических метров, то есть вдвое превышает объемы грузовых отсеков военно-транспортных самолетов, уже состоящих на вооружении ВВС европейских армий. Это позволяет новому самолету транспортировать все основные типы вооружения и боевой техники не прибегая к их частичной разборке. Грузоподъемность воздушного судна равняется 37 т. В грузовом отсеке Airbus A400M можно перевезти 120 пехотинцев, шесть бронемашин или два штурмовых вертолета с частично разобранными несущими винтами.