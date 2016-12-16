Рига, 16 декабря, 2016, 17:07 — ИА Регнум. В Латвии в ноябре 2016 года была шестая самая высокая годовая инфляция в ЕС, свидетельствуют обнародованные данные статистического бюро «Eurostat», сообщаетLETA.

Picserver.org Инфляция

Так, потребительские цены в Латвии в ноябре 2016 года, были на 1,2% выше, чем в ноябре 2015 года, в Великобритании этот показатель также составил 1,2%.

В свою очередь, высокая годовая инфляция в ноябре зарегистрирована в Бельгии (+1,7%), Чехии (+1,6%), Австрии (+1,5%), Эстонии (+1,4%) и Швеции (+1,3%). В Литве и Венгрии годовая инфляция в ноябре составила 1,1%. В целом годовая инфляция в ноябре была зарегистрирована в 22 странах, а годовая дефляция — в шести странах ЕС — в Болгарии и на Кипре (-0,8%), в Ирландии, Греции, Румынии и Словакии (-0,2%).

Годовая инфляция в Евросоюзе в ноябре составила 0,6% по сравнению с 0,5% в октябре. Такие же показатели инфляции были и в еврозоне.

По сравнению с октябрем потребительские цены в ЕС сохранились на прежнем уровне, а в еврозоне уменьшились на 0,1%. В Латвии потребительские цены по сравнению с октябрем увеличились на 0,1%. В Литве в ноябре зарегистрирована инфляция в размере 0,3%, а в Эстонии потребительские цены по сравнению с октябрем не изменились.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Министерстве экономики Латвии заявили, что за девять месяцев 2016 года выросли мировые цены на энергоносители, а также на промышленное и сельскохозяйственное сырье, и в будущем это повлияет на цены производителей в стране.

Так, в сентябре 2016 года по сравнению с августом 2016 года, потребительские цены в Латвии выросли на 0,5%, а годовая инфляция составила 0,6%. Согласно данным ЦСУ, за год наибольшее влияние на средний уровень потребительских цен оказал рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, услуги отдыха и культуры, медицинское обслуживание, алкогольные напитки и табачные изделия, товары группы связи.

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