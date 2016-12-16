Воронеж, 16 декабря, 2016, 16:57 — ИА Регнум. Попытки поставить под сомнение подвиги, совершенные советскими людьми в годы Великой Отечественной войны, совершенно неправомерны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил известный воронежский историк, преподаватель Воронежского государственного университета Виктор Шамрай, комментируя публикацию карикатуриста Андрея Бильжо о том, что Зоя Космодемьянская, зверски убитая нацистами, была психически больна.

Anton Nossik Андрей Бильжо

Виктор Шамрай напомнил, что это далеко не первые заявления, ставящие под сомнение подвиги героев Великой Отечественной войны.

«Я считаю, что эти версии несостоятельны, никакой серьезной основы под этим нет, и больше похоже на погоню за какими-то сенсациями. Похожая история была с панфиловцами, где звучали заявления о том, что их вообще не было. А здесь не просто поставлен под сомнение сам факт подвига, а произошел переход на личность», — отмечает историк.

«Известно, что Зоя Космодемьянская входила в специальное подразделение, с ней вместе воевала наша землячка Клавдия Милорадова. При отборе людей в это подразделение проводились доскональные проверки. Там были очень строгие критерии отбора, и в него в принципе не мог попасть человек с серьезными отклонениями», — пояснил Виктор Шамрай.

«В принципе, сама попытка поставить под сомнение такие легендарные фигуры, которые олицетворяют героизм, подвиг, патриотизм, которые были важнейшими источниками победы, — принципиально неправомерна», — добавил историк.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря на портале The Insider появилась публикация Андрея Бильжо, в которой в частности утверждается, что героиня Великой Отечественной войны страдала шизофренией. По утверждению автора статьи, он сам читал историю болезни Космодемьянской, которая хранилась в архиве психиатрической больницы им. П.П. Кащенко. В этой же статье Бильжо объясняет подвиг комсомолки психиатрическим термином мутизм: якобы героиня впала в ступор на фашистском эшафоте, и потому и не выдала партизанскую тайну.

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После этого Российское военно-историческое общество обратилось с заявлением в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и в Главную военную прокуратуру Российской Федерации с просьбой проверить статью Бильжо.

Зоя Космодемьянская воевала в составе диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта. В ноябре 1941 года она, вместе с товарищами, выполняла задание в тылу врага, в районе села Петрищево (Московская область). При выполнении приказа Зоя Космодемьянская была схвачена. 18-летнюю девушку жестоко пытали, а затем повесили. Посмертно Зоя Космодемьянская, первая из женщин, получила звание Героя Советского Союза.