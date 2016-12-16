Париж, 16 декабря, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Французские кинологи забраковали пса Добрыню, который был подарен Франции Российской Федерацией. Об этом сегодня, 16 декабря, передает радиостанция Europe 1.

Pavel Golovkin Добрыня

Щенок немецкой овчарки по кличке Добрыня был подарен Франции после серии террористических актов в Париже в ноябре 2015 года. Тогда в ходе полицейской спецоперации в Сен-Дени погибла служебная собака Дизель. Предполагалось, что Добрыня займет её место.

Собака почти год провела в кинологическом центре, где её тренировали. Теперь эксперты заявляют, что Добрыня непригоден к службе.

Рентгенографические исследования выявили, что он страдает от дисплазии — аномалии задних лап, часто встречающейся у немецких овчарок и передающейся по наследству. Кроме того, Добрыня оказался слишком большим — это значит, что он не сможет искать взрывчатку или наркотики в труднодоступных местах.

Тем не менее кинологическое подразделение ВС Франции решило оставить собаку себе в качестве талисмана.