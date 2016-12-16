Владимир, 16 декабря, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Мировой судья судебного участка Мурома и Муромского района приговорил 52-летнего Андрея Апарина, который ранее направил письмо с угрозами в адрес мэра Мурома, к 1 году 3 месяца ограничения свободы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области, мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Джон Лэври. Судебное заседание. 1916

Мужчина в 2015 году вырезал буквы из газет и журналов, составил угрожающее послание и отправил его главе городского округа. Причем убить он обещал не только мэра, но и его семью. К письму он приложил боевой патрон. Послание осужденный оставил на лобовом стекле автомобиля, который принадлежит главе города. В тот же день потерпевший обратился в полицию.

«Следствием суду предоставлены результаты лингвистической, комплексной криминалистической, дактилоскопической судебных экспертиз, а также иные доказательства, которые признаны судом допустимыми и положены в основу обвинительного приговора о совершении Апариным умышленного преступления», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сам же осужденный заявлял, что письмо было отправлено «по приколу».

ИА REGNUM напоминает, что ранее под прицел попадал и глава Суздаля Сергей Сахаров. В марте 2016 года был задержан житель Владимира, который планировал похищение и убийство главы городской администрации Сергея Сахарова. По данным следствия, мужчина подобрал помощников, узнал, по какому маршруту ездит Сахаров, арендовал гаражный бокс и привез туда все необходимые для пыток и устрашения приборы. В итоге план не удался: преступление предотвратили сотрудники правоохранительных органов.