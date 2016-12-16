Нижний Новгород, 16 декабря, 2016, 16:46 — ИА Регнум. Заместитель директора школы №59 Нижнего Новгорода полностью признала свою вину в попытке фальсифицировать результаты выборов на избирательном участке №2211, где она являлась председателем избирательной комиссии, сообщили в СК РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

По данным следствия, в день голосования 18 сентября 2016 обвиняемая незаконно потребовала от секретаря участковой избирательной комиссии внести в дополнительный список для голосования по открепительным удостоверениям свои анкетные данные и анкетные данные своего брата.

После этого женщина незаконно получила не менее 8 избирательных бюллетеней. Она проставила в них отметки о волеизъявлении избирателей и поместила сфальсифицированные бюллетени в урну для голосования.

Читайте также: В Нижнем Новгороде в камеры наблюдения попал момент вброса бюллетеней

Действия председателя избирательной комиссии привели к тому, что результаты голосования на данном участке были в итоге полностью отменены.

Женщине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 142 УК РФ («Фальсификация избирательных документов»), ст. 142.1 УК РФ («Фальсификация итогов голосования»). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, о преступлении стало известно случайно. Обвиняемая просто не знала, что ее действия попали в объектив камеры наблюдения, установленной на избирательном участке.

О выявленном нарушении изначально заявило региональное отделение «Единой России». Позже стало известно, что именно за эту партию и за ее кандидатов «отдала» свои голоса и сама обвиняемая.

После того, как видео с камер наблюдения стали общедоступны, облизбирком заявил о начале служебного расследования, которое постепенно переросло в возбуждение уголовного дела СК РФ и отмену результатов голосования.

Областные власти неоднократно заявляли, что выборы депутатов Заксобрания и Госдумы прошли в регионе честно, прозрачно и открыто. Тем не менее, ряд участников выборов ставили это под сомнение.

Читайте также: ЦИК требует разобраться с фальшивыми бюллетенями в Нижегородской области

Так, еще в ходе избирательной кампании кандидат в депутаты Денис Вороненков направил в Генпрокуратуру РФ запрос с просьбой разобраться с информацией о том, что в Нижегородской области к выборам подготовлено несколько тысяч неучтенных избирательных бюллетеней, которую 7 сентября в ходе заседания в ЦИК РФ озвучил представитель КПРФ. По его словам, данные избирательные бюллетени могли использоваться для фальсификации результатов выборов.

По итогам выборов Вороненков направил на имя главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой заявление, в котором сообщил, что выборы депутатов Государственной Думы VII созыва в Нижегородской области сопровождались массовыми нарушениями и вопиющим безразличием должностных лиц избирательных комиссий к нормам федерального законодательства.

Среди выявленных нарушений Вороненков упоминал внесение данных избиратели в списки для голосования задним числом, факты подкупа членов УИК, фальсификацию итогов голосования и другие.

В свою очередь облизбирком нарушений, о которых писал Вороненков, не увидел.