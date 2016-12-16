Москва, 16 декабря, 2016, 16:46 — ИА Регнум. Прямая трансляция хоккейного матча Кубка Первого канала между сборными России и Чехии отменена, вместо хоккея Первый канал покажет телешоу «Давай поженимся!», сообщается на сайте канала.

Леонид Соломаткин. Свадьба. 1872

Один из хоккейных матчей Кубка Первого канала начнется в 19:00 мск, но в телепрограмме, опубликованной на официальном сайте канала, в пятницу в 18:50 мск поставлено телешоу «Давай поженимся!», вслед за которым будет показано капитал-шоу «Поле чудес». Хоккейный матч между сборными России и Чехии в программе телеканала на 16 и 17 декабря не указан.

Причиной такого решения указаны низкие рейтинги спортивных передач, указанные в результатах исследования компании TNS, измеряющей размеры аудиторий телеканалов. Трансляция матчей Кубка Первого канала будет проходить на телеканале «Матч ТВ», в эфире которого игра хоккейных сборных России и Чехии будет показана только начиная с третьего периода матча.

Напомним, в первом матче турнира, прошедшем 15 декабря и транслировавшимся Первым каналом в прямом эфире, российская сборная проиграла хоккеистам Швеции со счетом 3:1.