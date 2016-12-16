Бишкек, 16 декабря, 2016, 16:42 — ИА Регнум. «В бюджете Германии во время войны ни одной копейки не было. А сколько Гитлер автомобильных дорог построил! Все потому, что была выстроена правильная логистика», — заявил депутат Бахадыр Сулейманов сегодня, 16 декабря, выступая на заседании фракции «Ата Мекен», посвященном отчету Министерства транспорта и дорог о строительстве автотрассы «Бишкек — Ош — Джалал-Абад».

Адольф Гитлер на строительстве дороги

Парламентарий подчеркнул, что по мнению некоторых местных бизнесменов, трафик на соединяющей север и юг республики трассе будет не очень высоким, но, в то же время, стоимость одного километра дороги составляет $2,5 млн (154,1 млн рублей).

«На мой взгляд, это очень дорого. Вы представляете, во сколько нам обойдется эта дорога, сколько нам придется заплатить только по одному соглашению, где мы взяли около $400 млн (24 млрд 654,7 млн рублей) под 2% на 20 лет? Безусловно, можно строить дороги, но как мы дальше будем их обслуживать?» — обратился он к главе Минтранса.

Лидер «Ата Мекена», депутат Омурбек Текебаев также высказал сомнения в целесообразности вложения столь крупных денежных средств в строительство трассы «Бишкек — Ош — Джалал-Абад». По словам оппозиционного политика, вместо автомобильной трассы между северными и южными регионами Киргизии было бы более выгодно проложить железную дорогу.

ИА REGNUM напоминает, что это уже не первый случай, когда депутаты парламента Киргизии упоминают Адольфа Гитлера в своих выступлениях. Так, 11 августа 2016 года лидер «Ата Мекена» Омурбек Текебаев заявил журналистам о том, что поправки в Конституцию этой среднеазиатской страны, разработанные группой парламентариев по инициативе президента Алмазбека Атамбаева и вынесенные на референдум, «приведут к установлению авторитаризма в лице премьер-министра, сделав главу Кабмина таким, как вы знаете по книгам, был Гитлер».