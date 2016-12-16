Москва, 16 декабря, 2016, 16:40 — ИА Регнум. Предпосылок для роста цена на продукты питания перед Новым годом. Чтобы в разы что-то подорожало, такого не может произойти, потому что в России нет дефицита товаров сегодня. Об этом сегодня, 16 декабря, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев в интервью телеканалу «Россия 24».

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«Если говорить рыночным языком, у нас дефицит отсутствует. У нас рынок достаточно хорошо насыщен продуктами питания отечественного производства практически по всем видам», — сказал Ткачев.

«Это может произойти в силу обычных праздничных дней, повышенного спроса. Думаю, что на рынке могут быть спекулятивные настроения в определенной степени. Допускаю, что рост цен на продукты питания может произойти в определенном сегменте товаров и на небольшое количество, но так, чтобы нас залихорадило и мы это почувствовали — я это исключаю. Нет никаких предпосылок», — подчеркнул глава Минсельхоза.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра сельского хозяйства РФ, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков заявил, что в России цены на красную икру и рыбу из-за повышенного спроса перед Новым годом могут вырасти.

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