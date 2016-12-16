Калининград, 16 декабря, 2016, 16:59 — ИА Регнум. Казахстан стал лидером по числу соотечественников, переехавших в Калининград в 2016 году по госпрограмме содействия переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве по муниципальному развитию и внутренней политике.

Gov39.ru Памятка соотечественникам-переселенцам

«Переселенческий рейтинг» в Калининградскую область выглядит так:

1. Казахстан — порядка 2,5 тыс. чел.

2. Украина — 723 чел. (общее число соотечественников с Украины, прибывших в Калининградскую область после государственного переворота в Киеве в 2014 году, составляет 3515 человек).

3. Узбекистан — свыше 400 чел.

4. Киргизия — свыше 300 чел.

5. Армения и Молдавия — свыше ста человек из каждой страны.

Количество соотечественников из других стран в 2016 году, в том числе из стран Прибалтики, составило менее 100 человек. Также зафиксировано несколько случаев переселения из стран, не входящих в ареал Русского мира. В частности, одна семья прибыла из Канады и несколько человек из Германии.

Всего с начала 2016 года Калининградская область приняла 4624 участника госпрограммы. Ещё около сотни человек планирует войти в программу до конца 2016 года.

По словам министра по муниципальному развитию Максима Коломийца, региональной программой «Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013−2017 годы» предусматривалось принять в 2016 году 4 тыс. переселенцев, но заявлений на участие в программе оказалось гораздо больше.

«К нам приезжают в основном граждане трудоспособного возраста и именно тех профессий, которые нужны области. Сегодня к числу наиболее востребованных специалистов и служащих относятся работники сферы здравоохранения, инженеры, менеджеры, высококвалифицированные строители, а также специалисты аграрного сектора», — уточнил министр.

С 2007 года, когда госпрограмма начала работу, в Калининградскую область прибыло более 36 тыс. соотечественников и членов их семей.