Санкт-Петербург, 16 декабря, 2016, 16:41 — ИА Регнум. Сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводят в Большом Санкт-Петербургском государственном Цирке на Фонтанке проверочные мероприятия. Об этом сегодня, 16 декабря, корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник управления информации и общественных связей ведомства Вячеслав Степченко.

Alex «Florstein» Fedorov Большой Санкт-Петербургский государственный цирк

«По указанному адресу действительно проводятся проверочные мероприятия», — заявили в пресс-службе регионального МВД.

По данным СМИ, в Цирке на Фонтанке идет выемка документов, которая может быть связана с возможными хищениями средств из бюджета в 2014—2015 годах. В частности, интерес правоохранительных органов вызвало приобретение передвижного цирка шапито, которое предполагалось возвести на время ремонта в основном здании цирка. На данный момент шапито уже закуплено и находится на складе.

Вместе с тем, источник, знакомый с ситуацией, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что «обыски и выемка документов в здании цирка сегодня не проводились и не проводятся». Сотрудники правоохранительных органов действительно работали в здании цирка, но по поступившему заявлению.

Напомним, гендиректор Цирка на Фонтанке Михаил Смородкин был уволен с 6 декабря на основании приказа Министерства культуры. Исполняющим обязанности директора стал замглавы Росгосцирка Сергей Беляков. Одновременно Минкультуры подтвердило планы присоединения петербургского цирка к Росгосцирку.

Впервые информация о планах федеральных властей присоединить обновленный и реконструированный Цирк на Фонтанке к Росгосцирку появилась еще в апреле 2015 года, когда учреждение покинул бывший художественный руководитель Вячеслав Полунин. Саму должность худрука упразднили, а все курировавшиеся Полуниным вопросы передали в компетенцию директора цирка Михаила Смородкина.

И парламент, и цирковая общественность просили вице-премьера Ольгу Голодец поспособствовать передаче Цирка Чинизелли в ведение Санкт-Петербурга, чтобы сохранить самостоятельность этого старейшего учреждения культуры, и не отдавать его Росгосцирку. Губернатор Георгий Полтавченко также поддержал эту идею.

Петербургский цирк, расположенный на набережной реки Фонтанки, является одним из старейших в России26 декабря 1877 года.

Инициатором его постройки был итальянский подданный, артист Гаэтано Чинизелли. Капитальный ремонт цирка начали в 2014 году, ему хотят постепенно вернуть облик начала XX века.

В 2015 году в честь двухсотлетия Чинизелли зданию вернули изначальное имя — Цирк Чинизелли. Он был открыт после реконструкции 18 декабря 2015 года.