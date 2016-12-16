Москва, 16 декабря, 2016, 16:39 — ИА Регнум. Решение ЦБ по сохранению ключевой ставки на уровне 10% является абсолютно оправданным на фоне присутствующих рисков снижения цен на нефть, способных спровоцировать очередной виток девальвации рубля. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря ведущий аналитик AMarkets Артем Деев, комментируя решение ЦБ сохранить ключевую ставку на прежнем уровне.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Как и ожидалось, ЦБ принял решение сохранить ставку на уровне 10%, отметив, что динамика инфляции и экономической активности в целом соответствует прогнозу. В случае если цены на нефть действительно «просядут», жесткая монетарная политика может стать лучшим фундаментом для противодействия всем негативным последствиям. Кроме того, высокие ставки по-прежнему подстегивают интерес к долговому рынку России, что обеспечивает дополнительный приток капитала в страну», — говорит эксперт.

Поскольку данное решение было ожидаемо, его влияние на рубль практически незаметно, чего нельзя сказать про решение ФРС США поднять ставку на 0,25% до 0,75%, указывает Деев. «Поскольку американский регулятор практически анонсировал еще три повышения ставки в 2017 году, рост американской валюты продолжится. Только из-за повышенного спроса на американскую валюту пара рубль /доллар может прорваться выше отметки 64,00, а если еще и нефть «даст слабину», рубль рискует просесть еще сильнее», — считает аналитик.16 декабря Совет директоров ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10%, который был установлен регулятором 16 сентября 2016 года.