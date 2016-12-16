Рига, 16 декабря, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Нужно постараться сделать так, чтобы неграждане в Латвии не имели влияния в политике, поскольку есть сомнения в их лояльности государству, и, таким образом, данный вопрос является вопросом безопасности страны, заявил сопредседатель входящего в состав правящей коалиции праворадикального Национального объединения, депутат Сейма Райвис Дзинтарс, сообщает портал Mixnews.lv.

Латышские эсесовцы. 1943

Он подчеркнул, что за два десятилетия число неграждан в Латвии сократилось с примерно 750 тысяч до 240 тысяч человек, из чего, по его словам, можно сделать вывод, что все, кто хотел натурализоваться, это сделали, а об остальных нельзя сказать, что они лояльны Латвийскому государству.

«Их ощущение принадлежности к Латвийскому государству достаточно низкое, поэтому нам не нужно стараться привлечь их к получению гражданства. Иногда лучше не делать ничего лишнего», — заявил политик.

Поэтому Дзинтарс не поддерживает изменения в законах, которые затруднили бы возможность регистрировать детей как неграждан. По его мнению, навязывать гражданство силой нельзя, поскольку это не укрепляет государственность. «Тем более, негражданами рождаются всего лишь около 40 человек в год, и по достижении 15-летнего возраста они сами смогут выбрать свой статус государственной принадлежности», — заявил Дзинтарс.

Он также считает, что в Латвии допускается слишком многое, чтобы люди, которые не владеют латышским языком, могли чувствовать себя самодостаточными. По мнению Дзинтарса, решить вопрос неграждан может время, поэтому политик призвал всех просто подождать.

Стоит добавить, что руководитель управления натурализации Управления по делам гражданства и миграции Игорь Горбунов заявил, что интерес неграждан к получению гражданства Латвии остается неизменно низким — за три года получить гражданство захотели всего около 1000 человек.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, сформированная президентом экспертная группа по сплочению общества выступила с рекомендацией, в которой, в частности, сказано, что хороший пример подают те чиновники и политики, которые говорят с русскоязычными СМИ на языке большинства их аудитории. Также экспертная группа призвала автоматически присваивать гражданство Латвии всем новорожденным в Латвии, в том числе детям неграждан. С рекомендациями согласился президент Латвии Раймонд Вейонис, которого раскритиковали представители праворадикального Национального объединения.

Напомним, 15 октября 1991 года было принято постановление, которое разделило всех жителей Латвии на граждан и неграждан. В результате этого 700 тысяч жителей Латвии оказались вне правового поля, вне сферы влияния на политику, принятия законов в той стране, где они прожили и провели большую счастья своей жизни. За 24 года только 142 тысячи неграждан Латвии получили гражданство страны путем натурализации. Остальное сокращение числа неграждан объясняется естественными причинами (смертность) и получением гражданства РФ. Почти все неграждане являются этническими русскими и русскоязычными.