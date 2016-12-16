Москва, 16 декабря, 2016, 16:29 — ИА Регнум. В России на 1 декабря 2016 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 3 млрд 850 млн рублей и по сравнению с 1 ноября 2016 г. увеличилась на 60 млн рублей (на 1,6%), сообщили в Росстате.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате 48% приходится на обрабатывающие производства, 28% — на строительство, 6% — на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки, по 5% — на транспорт и добычу полезных ископаемых.

Задолженность по заработной плате на 1 декабря имелась перед 71 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 42% — работники обрабатывающих производств; 28% — строительства; 9% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 5% — производства и распределения электроэнергии, газа и воды; 4% — деятельности в области научных исследований и разработок; 3% — добычи полезных ископаемых.

За период с 1 ноября по 1 декабря 2016 г. задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных средств организаций отсутствовала в пяти субъектах Российской Федерации, снизилась — в 33 субъектах, осталась без изменения — в трёх субъектах, выросла — в 39 субъектах, образовалась — в пяти субъектах Российской Федерации.

Наибольший размер просроченной задолженности по заработной плате из-за отсутствия собственных средств из общей суммы указанной задолженности приходится на Приморский край (599,4 млн рублей, или 15,9%), Амурскую область (205,1 млн рублей, или 5,5%), Хабаровский край (182,4 млн рублей, или 4,9%), г. Санкт-Петербург (142,5 млн рублей, или 3,8%), Мурманскую область (131,4 млн рублей, или 3,5%), г. Москву (121,5 млн рублей, или 3,2%), Республику Бурятия (114,8 млн рублей, или 3,1%), Томскую область (110,3 млн рублей, или 2,9%), Ростовскую область (104,7 млн рублей, или 2,8%).