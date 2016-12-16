Багдад, 16 декабря, 2016, 16:32 — ИА Регнум. Ирак продаст больше нефти Китаю, Индии и США. В особенности, своему крупнейшему клиенту китайской Unipec, чтобы лучше закрепиться на мировом рынке прежде, чем вступит в силу соглашение ОПЕК об ограничении добычи нефти. Об этом сегодня, 16 декабря, пишет британское агентство Reuters со ссылкой на свои источники, близкие к ситуации.

Niagara Нефть

Что касается поставок иракской нефти китайский партнерам, то три человека на условиях анонимности сказали агентству, что экспортный контракт был подписан до того, как ОПЕК вместе с другими нефтепроизводителями договорился о сокращении добычи нефти. Так, иракская компания Oil Marketing Company (SOMO) увеличила экспортную продажу сырья Unipec на 3%, то есть на 40−60 млн баррелей каждый квартал. Это составляет 435 тыс. — 652 тыс. баррелей в сутки в 2017 году. В самой Unipec эту информацию не стали комментировать.

Один из собеседников агентства подчеркнул, что если Ирак увеличит поставки своей нефти в Китай в то время, как другим странам приходится урезать или оставлять на одном уровне свои поставки, то Ирак неизбежно увеличит свою долю рынка. А это, пожалуй, и является самым важным на нефтяном рынке.

Помимо этого, речь идет также об увеличении поставок нефти в США и Индию. Причем расширенный договор с торговым подразделением крупнейшего в Азии нефтепереработчика корпорация Sinopec будет означать, что Багдаду придется урезать поставки нефти другим клиентам, чтобы сдержать свое обещание о выходе на 210 тыс. баррелей в день.

SOMO будет поставлять нефть из Басры тяжелую нефть по новым контрактам с Exxon Mobil, Chevron Corp и индийской компании Essar Oil в 2017 году, сказал близкий к ситуации источник. Первые загрузки запланированы уже на январь будущего года.

ИА REGNUM писало, что ранее в Вене члены ОПЕК договорились с января 2017 года по июнь сократить общую добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день, то есть до 32,5 млн. Однако в случае необходимости срок действия сделки потом может быть продлен еще на полгода. К соглашению присоединились также 11 государств, не входящих в картель, среди которых и Россия. Внекартельные игроки готовы сократить свою добычу в общей сложности на 558 тыс. баррелей в день.

Ирак же является вторым по уровню добычи членом ОПЕК. По поставкам нефти в Китай Ирак занимает третье место после России и Саудовской Аравии. Согласно условиям нефтяной сделки по сокращению добычи основные обязанности взяла на себя Саудовская Аравия, первая в ОПЕК страна по объемам добычи. Она уменьшит добычу на 486 тыс. баррелей в сутки. Ирак — на 210 тыс. баррелей в сутки, ОАЭ — 139 тыс., Кувейт — 131 тыс., Венесуэла — 95 тыс., Ангола — 78 тыс., Алжир — 50 тыс., Катар — 30 тыс., Эквадор — 26 тыс., Габон — 9 тыс. Вообще Ирак изначально не планировал участвовать в сделке, оправдывая это необходимостью получения средств на военную операцию по освобождению Мосула.

Если говорить о поставках иракской нефти в Индию и США, то экспорт сырой нефти из Ирака в Индию за первые десять месяцев 2016 года вырос на 24% то есть до 784 тыс. баррелей в сутки. А это второй показатель по экспорту нефти в Индию после Саудовской Аравии. Поставки в США за последние девять месяцев выросли более чем в два раза до 350 тыс. баррелей нефти в сутки.