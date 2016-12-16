Тамбов, 16 декабря, 2016, 16:13 — ИА Регнум. В Тамбовской области разработана территориальная схема обращения с отходами и соответствующая региональная программа, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации, комментируя внедрение с 2017 года в РФ новой системы обращения с отходами. Кроме того, в 2017 году будет выбран единый оператор, ответственный за весь цикл обращения с отходами на территории области, — от сбора отходов до устранения свалок.

Tambov.gov.ru На мусоросортировочном заводе

Данные изменения вводятся по всей стране. Законопроект о поэтапном внедрении реформы системы обращения с отходами одобрен депутатами Государственной думы РФ во втором чтении. Согласно документу, с 2017 по 2019 годы субъекты будут внедрять новую систему обращения с отходами — согласно этапам, зафиксированным в законопроекте.

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Сейчас на Тамбовщине действуют несколько поставщиков данной услуги. И каждый работает по собственному тарифу. О нововведениях в системе обращения с отходами рассказал заместитель главы администрации области Игорь Кулаков. Он убежден: житель региона, вне зависимости от конкретного населенного пункта, должен платить по одинаковому тарифу. Более того, теперь плата за вывоз ТБО будет начисляться не с квадратного метра жилья, а с человека. Такой подход является более справедливым.

Вице-губернатор привел простой пример. Специалисты, анализируя ситуацию, просчитали, как отразятся нововведения на среднестатистической семье. Для расчета взяли квартиру площадью 60 кв. метров и семью из трех человек. По словам Игоря Кулакова, полученные результаты отчасти порадовали. «В некоторых муниципалитетах, таких как Тамбов, ситуация практически не изменится. Где-то — тариф уменьшится, где-то — возрастет», — отметил он.

Положительно скажется переход на новую систему обращения с отходами для одиноко проживающих людей. Учитывая, что тамбовчане теперь будут платить за вывоз ТБО не с квадратного метра, а с человека, то их платеж уменьшится от 30 до 50 процентов. «Я считаю, что это справедливо», — подчеркнул Игорь Кулаков.

Что касается регионального оператора, то он будет определен путем конкурсного отбора. Оператор будет обеспечивать не только вывоз мусора, но также отвечать за его сортировку и утилизацию. Понятно, что все эти нововведения, равно как и экологический сбор, который должен появиться в ближайшее время, будут заложены в тарифе. Но поскольку именно размер тарифа будет определяющим фактором при выборе единого регионального оператора, на Тамбовщине его значительного роста не ожидается.