Москва, 16 декабря, 2016, 16:05 — ИА Регнум. 16 декабря в Токио генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым, министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко (Hiroshige Seko) и министром образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Хирокадзу Мацуно (Hirokazu Matsuno) в присутствии президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ подписан меморандум о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии.

Newsliner АЭС в Японии

Как сообщает пресс-служба «Росатома», в числе ключевых областей сотрудничества меморандумом определено преодоление последствий аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи», включая обращение с радиоактивными отходами и возможные работы по выводу из эксплуатации, а также рассмотрение вопроса создания единой платформы, связывающей площадки в Японии и России, для изучения возможности обмена кадровыми ресурсами и идеями с целью продвижения инновационных ядерных технологий на основе знаний и опыта обеих стран.

Подписание меморандума, являющегося инструментом поддержки и продвижения новых взаимовыгодных направлений сотрудничества, представляющих интерес как с коммерческой, так и с научной точки зрения, свидетельствует о дальнейшем развитии и углублении сотрудничества между странами в такой высокотехнологичной области, как использование атомной энергии.

«Подписание меморандумов означает продолжение успешного для России и Японии сотрудничества, начавшегося с поставок в азиатскую страну обогащённого урана, — уверен начальник аналитического отдела ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» Дмитрий Кумановский. — Россия смогла зарекомендовать себя как надёжного поставщика и партнёра, точно соблюдающего свои контрактные обязательства. Также Япония участвовала в программе по утилизации российских атомных подводных лодок на ДВЗ «Звезда», где был оборудован пункт долговременного хранения реакторных отсеков с необходимым оборудованием».

«Атомное сотрудничество России и Японии имеет перспективы в науке, технике и экономике. Наиболее вероятно, что стороны продолжат деятельность в сфере обращения радиоактивных материалов, перейдя к работе с атомными отходами по разработанной и запущенной Россией технологии ядерного топливного цикла на реакторах на быстрых нейронах, — отметил эксперт. — В рамках работы по технологиям вывода АЭС из эксплуатации, весьма перспективна работа на АЭС «Фукусима-Дайичи», где может быть обобщён российский опыт ликвидации последствий чернобыльской аварии, что обогатит не только опыт учёных с обоих сторон, но и позволит создать единую технологическую платформу для работы на станциях как российского, так и западного образца».